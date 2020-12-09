Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Benim Adım Melek 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Benim Adım Melek 43. son bölüm...

TRT1'in yeni sezonuyla da büyük ilgi gören dizisi Benim Adım Melek, 43. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıktı. Sevilen dizinin bu akşamki bölümüne Melek'in nihayet hapisten çıkması damga vurdu. Peki gözlerin çevrildiği Benim Adım Melek 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Benim Adım Melek 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Benim Adım Melek 43. son bölüm...

TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek bu akşam 43. bölümüyle ekrana geldi. İşte şimdiden merakla beklenen Benim Adım Melek 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BENİM ADIM MELEK 43. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halil ile Mirza, Melek ve Vildan çıksın diye bütün suçu üstlenirken avukatları onlara engel olmaya çalışır. Gülşad sayesinde hayatta kalan Ömer hastaneye götürülür. Banu Mithatlardan gider. Seyran Banu’ya olan tavırları sebebiyle Mithat’a kırgındır… Mithat bu durumu düzeltmek için ne yapacaktır?

Aslı’nın babası onun Antep’te olduğunu öğrenmiştir. Funda Aslı’yı göndermemekte kararlıyken Aslı nasıl bir yol izleyecektir? Alpay tarihi eser olayından alnının akıyla çıktığını düşünürken Ercü ona kızgındır, onun yaptıkları Ercü’yü riske atmıştır. Kenan Alpay’ı bu sefer de kurtarabilecek midir? Aslı’nın eylemlerinin sonucu, Kerem nelerle karşılaşacaktır Vildan ve Melek hapisten çıktığında iki aile de buruk bir sevinç yaşarlar. Defne, Şirhanlara geldiğinde hiç ummadığı biriyle karşılaşır.

BENİM ADIM MELEK 44. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Benim Adım Melek 44. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Zümrüdüanka 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zümrüdüanka 22. son bölüm
TELEVİZYONGerçekler tokat gibi çarpıyor
Kuruluş Osman 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kuruluş Osman 37. son bölüm
TELEVİZYONKuruluş Osman 38. yeni bölüm fragmanı
Sadakatsiz 9 son bölüm: Sadakatsiz 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYONVolkan, Asya'yı unutamıyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. bölüm: Eşkıya 176. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYONEşkıya yeni fragman yayında mı?
SON DAKİKA: 9 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı - Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiye ne kadar?
TELEVİZYON9 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı
Uyanış Büyük Selçuklu 12. yeni bölüm fragmanı izle - Selçuklu dizisi 11. son bölüm...
TELEVİZYONUyanış Büyük Selçuklu 12. bölüm fragman...
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 43. Bölüm 2. fragmanı izle - Kuzey Yıldızı İlk Aşk 42. son bölüm izle
TELEVİZYONKuzey Yıldızı İlk Aşk 43. Bölüm 2. fragmanı!
Zümrüdüanka dizisi oyuncuları kim? Zümrüdüanka konusu ne? İşte Zümrüdüanka oyuncu kadrosu
TELEVİZYONZümrüdüanka dizisi oyuncuları kim?
Benim Adım Melek nerede çekiliyor?
TELEVİZYONBenim Adım Melek nerede çekiliyor?
Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman konusu ne?
TELEVİZYONKuruluş Osman nerede çekiliyor?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X