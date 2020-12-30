Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Benim Adım Melek 47. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Benim Adım Melek 46. son bölüm...

TRT1'in yeni sezonuyla da en çok izlenen yapımlarından biri olan Benim Adım Melek dizisi, 46. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıktı. Sevilen dizinin bu akşamki bölümüne Ömer ve Defne arasındaki duygusal anlar damga vurdu. Peki gözlerin çevrildiği Benim Adım Melek 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Benim Adım Melek 47. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Benim Adım Melek 46. son bölüm...

TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek bu akşam 46. bölümüyle ekrana geldi. Peki şimdiden gözlerin çevrildiği Benim Adım Melek 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BENİM ADIM MELEK 46. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Karadağlar ve Defne, Zümrüt’ün yüzüğü getirmesi üzerine büyük şaşkınlık yaşarlar…

Kadriye Hatice’nin haklı çıktığını söylemektedir. Kerem ve Emre, görüntüleri isteyen hoca karşısında ne yapacaktır?

Ömer, Zümrüt’ün sakladığı kayıp olan defterin peşine düşer. Melek, Defne’yi sakinleştirmeye çalışsa da Defne yerinde duramaz haldedir. Yüzüğün atılma sebebi olarak gördüğü Gülşad’la karşılaşan Defne ona hesap sorar.

Kenan ve Alpay’ın arası iyice gerilmeye başlamıştır. Kenan, Alpay’ın yaptıkları karşısında nasıl bir karar alır? Nefise aldığı hangi haber karşısında yıkılır?

Kerem, Sami’den kurtulduğunu düşünürken, Sami son bir hamle yapar. Bu hamle karşısında Kerem kendisini hiç ummadığı bir durumun içinde bulur.

Defne, Ömer’le ilişkilerini yeniden kurduğunu düşünürken hiç beklenmediği bir durumla karşı karşıya kalır.
Seyit Ali Antep’e döndüğünde Cumali’ye emanet ettiği, darmadağınık olan durumlar karşısında ne yapacaktır?

BENİM ADIM MELEK 47. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Benim Adım Melek 47. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kuruluş Osman 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kuruluş Osman 40. son bölüm...
TELEVİZYONKuruluş Osman 41. yeni bölüm fragmanı
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 46. yeni bölüm fragmanı yayında! Kuzey Yıldızı İlk Aşk fragman izle
TELEVİZYON"Kaptan Karadeniz'im ben..."
Yunus Emre kimdir, nereli? - Yunus Emre kaç yılında doğdu, ne zaman öldü? Biyografisi...
TELEVİZYONYunus Emre kimdir, nereli?
Mert Turak kimdir, kaç yaşında, nereli? - Kuruluş Osman Yunus Emre'yi canlandıran Mert Turak biyografisi
TELEVİZYONMert Turak kimdir, kaç yaşında, nereli? -
Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor? Kuruluş Osman dizisi konusu ne?
TELEVİZYONKuruluş Osman dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor?
Benim Adım Melek dizisi nerede çekiliyor? Benim Adım Melek konusu ne?
TELEVİZYONBenim Adım Melek dizisi nerede çekiliyor?
Yol Arkadaşım filmi konusu ne? Yol Arkadaşım filmi oyuncuları kim? Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi?
TELEVİZYONYol Arkadaşım filmi konusu ve oyuncuları
Bayi Toplantısı filmi konusu ne? Bayi Toplantısı filmi oyuncuları kim?
TELEVİZYONBayi Toplantısı filmi konusu ne?
Son dakika: Acun Ilıcalı Exxen'in ücretini açıkladı! Exxen ne zaman açılıyor? İşte EXXEN'de yayınlanacak dizil
TELEVİZYONAcun Ilıcalı Exxen'in ücretini açıkladı!
Doya Doya Moda 30 Aralık Çarşamba günü birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 30 Aralık puan durumu ne?
TELEVİZYONDoya Doya Moda 30 Aralık birincisi kim?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X