Benim Adım Melek dizisinin 47.. son bölümünde; Nefise’nin kaybının acısı yüreğini dağlarken, herkes vefat eden kişinin kim olduğunu merak etmektedir. Benim Adım Melek 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 47. son bölüm özeti...

BENİM ADIM MELEK 47. SON BÖLÜM ÖZETİ

Seyit Ali emanetlerine sahip çıkamadığını düşündüğü için Cumali’ye sinirlidir. Melek’in Nefise’nin yanında olduğunu öğrenince rahatlayan ikili Kerem’in durumunu çözmeye çalışırlar. Toplanan yönetim kurulu onları dinleyecek midir? Halil ve Mirza’nın arası da Kenan’dan dolayı gergindir. Halil, Mirza’nın alacağı karar karşısında ne yapacaktır?

Gülşad’ın dönmesiyle Şirhanlar sevinirken Defne kızgın ve üzgündür. Bağ evinde yapılan yemekte Mirza’nın yokluğu fark edilirken Gülşad’tan dolayı gergin olan Defne beklemediği bir konuşmanın içinde bulur kendini. Kenan Antep meselesini kapatmaya karar verince tutuşan Alpay ve Funda nasıl bir yol izleyeceklerdir?

Melek ve Halil bir karar verip babalarıyla konuşmaya geldiklerinde yaşanan olayla şaşkınlık yaşarlar. Bu duruma şahit olan Alpay hangi sırrı öğrenecek ve ne yapacaktır?

BENİM ADIM MELEK 48.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.