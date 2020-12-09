Benim Adım Melek nerede çekiliyor?

Nehir Erdoğan, Kutsi, Şerif Sezer,Mehmet Çevik gibi isimlerin rol aldığı Benim Adım Melek dizisi, dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. İlk bölümü 25 Eylül 2019 tarihinde yayınlanan Benim Adım Melek nerede, hangi şehirde çekiliyor?

BENİM ADIM MELEK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın yaptığı, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon'un birlikte kaleme aldığı Benim Adım Melek'in yurt dışı sahneleri için Belgrad’ta yapıldı. Dizinin kalan bölümleri Gaziantep’te çekiliyor.