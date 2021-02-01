"Benim dalağım nerede?"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

"Benim dalağım nerede?"

Yalova'da dalağının hastanede operasyonla alınmasından sonra teşhis için İstanbul'a gönderilirken zarar gördüğünü iddia eden kişi, hastane yönetimi ve ilgili doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

AA

Ahmet Kıral (55),gazetecilere, yaklaşık 4 ay önce şiddetli karın ağrısı nedeniyle gittiği özel hastanede dalak büyümesi tanısı konularak ameliyat edildiğini, bu operasyondan iki gün sonra evine gönderildiğini söyledi.

Hastanedeki görevlilerin, İstanbul'a gönderilen dalağının patoloji sonuçlarının 15 gün içinde çıkacağını kendisine ilettiğini belirten Kıral, "Karton kutuya koyup kargoya vermişler. Dalak, karton kutu içinde patlayınca çöpe atılmış. Benim dalağım nerede?" dedi.

Ahmet Kıral'ın oğlu Ünal Kıral da ameliyat sonrası patoloji süreci hakkında bilgi almak için birkaç kez hastaneye gittiğini anlattı.

Aradan 15 gün geçtikten sonra gittiğinde, sonuçların henüz çıkmadığının söylendiğini aktaran Kıral, "Bir sabah beni arayıp dalağın kaybolduğunu söylediler. Kargo şirketi tarafından taşınırken dalağın bulunduğu karton kutu patlamış. Dalak da zarar gördüğü çöpe atılmış. Bunun fotoğrafları da var. Standart kargo olarak taşınmış. Sıradan bir eşya nasıl taşınıyorsa o şekilde muamele yapılmış." diye konuştu.

Kıral'ın avukatı Yakup Taşci ise taşıma işleminin kurallara uygun yapılmadığını savunarak, şunları kaydetti:

"Bir aylık bekleme sürecinden sonra hastane yetkilileri kendilerini çağırıp dalağın yolda kaybolduğunu, bundan dolayı patolojik inceleme yapılamayacağını söylemiş. Kendilerinin yaptığı araştırma sonucunda dalağın normal bir kargoymuş gibi bir kargo şirketiyle gönderildiği, standart kargo şeklinde paketlendiği ve yolda paketin zarar görüp parçalandığı belirtildi. Kanun maddeleri gereğince hastane yönetimi ve ilgili doktor hakkında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurumuzu yaptık. Müvekkilimde maddi ve manevi zararlar meydana gelmiştir. Çünkü müvekkilimin henüz hastalığı tespit edilememiştir. Bundan dolayı müvekkilim hastane hastane gezmektedir. Bundan dolayı maddi ve manevi hastaneden de talebimiz bulunmaktadır."

Taşci, maddi ve manevi tazminat davası da açacaklarını sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME