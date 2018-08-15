Ordu'nun Akkuş ilçesinde gasp suçundan gözaltına alınan ve 5 kişinin katil zanlısı olduğu iddiasıyla tutuklanan 44 yaşındaki Mehmet Ali Ç.'nin ağabeyleri Habertürk'e konuştu.

Habertürk muhabiri Hüseyin Şentürk'ün haberine göre Ordu'nun Akkuş ilçesinde 2 kişinin parasını gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Ali Ç.'nin evinde ormanda cesedi bulunan Şeker Köseoğlu ve tüpgaz zehirlenmesi nedeniyle öldüğü yönünde işlem yapılan Senai ve Ümit Türedi çiftine ait silahlar ve malzemeler çıktı. Bunun üzerine Ç. cinayet şüphelisi olarak tutuklandı. Kurulan özel ekip Ç.'nin evlerinde yangın çıkan Nuri (59) ve Lütfiye Usluoğlu'nun (57) ölümüyle ilgili bağlantısını da belirledi. Ekip, Ç.'nin Ünye ve Akkuş'taki 3 şüpheli ölümle ilgisi olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor.



"BENİM OĞLUMU ÖLDÜRESİYE DÖVMÜŞTÜ"

Ç.'nin 'seri katil' şüphesiyle tutuklanmasının ardından Ordu'da yaşayan ağabeyleri Habertürk'e konuştu. 70 yaşındaki ağabey Vahit Ç., oğlunun İstanbul'da inşaatta birlikte çalıştığı sırada Mehmet Ali Ç.'den parasını isteyince demir çubukla öldüresiye dövüldüğünü söyledi. Ağabey Ç. "Oğlumu demir çubukla öldüresiye dövmüş hatta öldü diye bırakmış. Benim oğlum ölümden döndü. Bu yüzden görüşmüyorduk. Ama nasıl olduysa Mehmet Ali 15-20 gün önce küçük oğluma yaptığım düğüne gelmiş. Katil olduğunu duyunca ben bayılacak gibi oldum, kafam halen yerinde değil. O bizim kardeşimiz olamaz zaten. Babam da ölmeden önce onun arazisini sattığı için evlatlıktan reddetmişti onu" diye konuştu.



"CEZAEVİNDE YÜZÜNE TÜKÜRDÜM"

Ç.'nin diğer ağabeyi Halil İbrahim Ç. de "Mehmet Ali daha önce İstanbul'da inşaat işleri yapıyordu. Sonra market, bakkal gibi işlere el attı. İlk cezaevine girme sebebi bana anlatmasına göre alacağını alamadığı adam kendisine küfür edince bıçakla cinsel organını kesmiş. Toplam 9 yıl yattı. 2 çocuğu vardı, Mehmet Ali ilk cezaevine girince eşinden ayrıldı. Sonrasında yeniden suç işleyince geçen sene Kurban Bayramı'nda tekrar cezaevine girdi. Galiba hayvan çalmış. Kendisine o yıllar ziyaret için cezaevine gittim. Gardiyanların gözü önünde 'Sen insan olsan buraya girmezsin, uzun yıllar cezaevinde yattın' deyip suratına tükürdüm" dedi.



"ÖYLE BİR KARDEŞİM YOK"

İlişkilerinin kopuk olduğu kardeşinin 15-20 gün önce bir kadınla kendisine geldiğini, geç saat olduğu için gece evinde kaldıklarını anlatan Halil İbrahim Ç. "Jandarma evime geldi ve arama yaptı. Bulunan tüfeklerden biri rahmetli babamdan kalma bozuk tüfek, diğeri ise Mehmet Ali'nin oğluma verdiği tüfekti. Halen inanamıyorum. Olayı duyunca baygınlık, havale geçirdim, 2 gün yemek yiyemedim. Bu adamın birini öldürme kabiliyeti olamaz ama borç alınmış olabilir, hayvan alıp dolandırmış olabilir ama adam öldürdü deyince ben şoke oldum. Telefonumuz 7/24 susmuyor, insan yüzüne bakamıyoruz. Eğer bunlar doğruysa benim öyle bir kardeşim yok, devlet idam etsin ben isterim" diye konuştu.

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