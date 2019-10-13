Benim Tatlı Yalanım 17. son bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Kayra, Suna'nın gerçek annesi olmadığını öğrendiği için büyük bir yıkım yaşadı. Aylin, bu fırsatı değerlendirip Kayra'yla yakınlaşırken, Şevket Kayra'ya Suna'yı anlatmak istedi. Ancak Kayra tercihini Suna ve Nejat'tan yana kullandı. Benim Tatlı Yalanım 18. yeni bölüm fragmanına dair detaylar ve 17. son bölüm özeti

BENİM TATLI YALANIM 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Benim Tatlı Yalanım 18. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak.

BENİM TATLI YALANIM 17. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kayra, Suna ve Nejat'ı affedecek mi?

Kayra, Suna'nın gerçek annesi olmadığını öğrendiği için büyük bir yıkım yaşar. Ne Suna'yı ne de Nejat'ı görmek istemez. Nejat, oynadıkları oyunu tüm gerçekliğiyle Kayra'ya anlatır ve Kayra'nın zamanla onları affedeceğini umar. Aylin, bu fırsatı değerlendirip Kayra'yla yakınlaşırken, Şevket Kayra'ya Suna'yı anlatmak istemektedir.

Üzücü gerçeğin ortaya çıkması herkesi birbirine kenetlerken, Kayra'nın önünde iki yol vardır; ona söyledikleri yalanlara rağmen Suna ve Nejat'ı affedecek midir? Yoksa Aylin'i mi seçecektir?