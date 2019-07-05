Benim Tatlı Yalanım 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu dizinin dün akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Heyecanın arttığı Benim Tatlı Yalanım'da Nejat ile Suna'nın arasındaki gerilim daha samimi bir ilişkinin başlaması için ilk kıvılcımları çakıyor. Benim Tatlı Yalanım 4. son bölüm özeti ve 5. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

BENİM TATLI YALANIM 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı dizinin dün akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Benim Tatlı Yalanım 5. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberimizde yer alacak.

BENİM TATLI YALANIM 4. SON BÖLÜM ÖZETİ

Nejat, Şevket Baba’yı Suna’nın çalışmasına izin vermesi için ikna edecek mi? Hande ise Aylin’nin foyasını çıkarma peşindedir.

Şevket, Suna'yı Nejat'ın evinde bulduğunda, Nejat'ın yalanı her ikisini de kurtarır ; Suna, Kayra'nın bakıcısıdır. Şevket, Suna ona yalan söylediği için sinirlenmiştir ve Suna'nın bakıcılık yapmasını asla istememektedir. Suna, Kayra için hayatında ilk defa babasına karşı gelir ve Nejat'ın evine geri döner. Bu sırada düşmanını daha yakından tanımak isteyen Hande, Suna'yı yemeğe çıkarır ve Suna'nın söylediği bir şey onu şüphelendirmeye başlar. Bu kadın gerçekten Aylin midir? Yoksa onun yerine geçmiş bir başkası mı?