Benim Tatlı Yalanım neden final yapıyor? Benim Tatlı Yalanım neden bitiyor? soruları dizinin izleyicileri tarafından soruluyor. Benim Tatlı Yalanım izleyicilerine kötü haber geçtiğimiz günlerde yayınlanan dizinin 28. bölüm fragmanıyla birlikte verildi. İşte Benim Tatlı Yalanım final bölümüne dair detaylar...

BENİM TATLI YALANIM NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Benim Tatlı Yalanım dizisinin neden final yaptığıyla ilgili resmi bir açıklama paylaşılmadı. Ancak reytingleri düşüşe geçince geçtiğimiz aylarda yayın günü değiştirilen Benim Tatlı Yalanım'ın yine düşük reyting nedeniyle final kararı aldığı yorumları yapılıyor.

BENİM TATLI YALANIM 28. FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Suna ve Nejat’tan bebek müjdesi geliyor

Yeni yıl yaklaşıyorken Suna ve Nejat en güzel yılbaşı hediyelerini almıştır bile; Suna hamiledir. Nejat bebek müjdesiyle çok mutludur ve bu haberi herkese söylemek için sabırsızlanmaktadır. Suna, öncelikle Kayra’yı kardeşi olacağına hazırlamaları gerektiğini düşündüğünden acele etmemeleri gerektiğini söyler. Suna’nın hamile olduğunu bir süre için kendilerine saklayacaklardır. Bu sırada Suna, ailecek kutlayacakları ilk yılbaşlarında her şeyin mükemmel gitmesini ister. Herkesin bir görevi vardır. Ancak hormonların ele geçirdiği Suna’yla başa çıkmak kimse için kolay olmayacaktır.