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        Haberler Stil Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili

        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili

        Yeni tarz stiller için geçmişe bakmak her zaman güvenli hissettiren bir seçenek olabilir, ancak zaman zaman genç nesillerden ilham almanın da zararı olmaz. Elizabeth Kosich Styling'in kurucusu ve imaj danışmanı Elizabeth Kosich, Z kuşağının göz ardı edilmeyecek ölçüde bir moda gücü olduğunu söyledi. Huffington Post'a konuşan stilistler, benimsenmesi gereken 10 Z kuşağı stil trendini sıraladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 09:52 Güncelleme: 27.04.2024 - 09:52
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        1

        1- Geniş Paça Geniş Pantolon

        Moda stilisti ve danışmanı Chelsea Volpe, "Skinny jean pantolonlar uzun bir süredir piyasada. Ancak Z Kuşağı, yetişkinler için modern hale getirilebilecek bol ve geniş pantolonları benimsedi" ifaderiyle geniş paça pantalonların ne kadar tercih edildiğine vurgu yaptı.

        2

        2- Tenis Stili

        Biraz atletik giyimde yanlış bir şey yok; özellikle de bu stil bir şekilde şık göründüğünde. Tenis stilinin de böyle bir şey olduğu ifade ediliyor.

        Kişisel stilist Kendra Sharpe bu akımla ilgili, "Harika olan şey, sanki şehirdeki tenis kulübünden yeni çıkmış gibi görünüyorsunuz ve aynı zamanda havalı bir kız havası da verebiliyorsunuz" ifadelerini kullanıyor.

        Sharpe, mükemmel tenis stili görünümüne ulaşmak için örgülü bir kazak ve bazı spor ayakkabılarla birlikte tenis eteği giymeyi öneriyor.

        3

        3- Platformlu Loafer'lar

        Zamana meydan okuyan ve modaya uygun platform mokasen ayakkabıları, 30 yaş altı sokak stili modasına hakim durumda.

        Kosich, bu ayakkabılara ilişkn "Rahat, şık ve klasik, sevilmeyecek ne var ki?" yorumunda bulunurken, bu trendi benimsemek için çok yüksek platformlardan kaçınmayı, bunun yerine uygun yükseklikteki platformların tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

        Stilist, "Ayrıca, görünümün modaya uygun olmaktan çok zamansız olmasını sağlamak için abartılı bir boyut, renk veya kaplama olmadığından emin olun" dedi.

        4

        4- İkinci El Alışveriş

        Yakın zamanda yapılan bir Pew araştırmasına göre, Z kuşağının yüzde 76'sı iklim değişikliği konusunda endişe duyuyor ve yüzde 37'si bunun en büyük endişesi olduğunu söylüyor.

        Los Angeles'ta yaşayan kişisel stilist Sophie Strauss, "Sanırım onlar, moda endüstrisinin büyük bir rol oynadığı kirlilik, aşırı tüketim ve üretimin etkilerinin en açık şekilde farkında olan nesil, çünkü onlar iklim değişikliğinin neden olduğunu birçok sorunu yaşamak zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.

        Üstelik bunun çok daha ucuz olduğunu belirten Strauss şu ifadeleri kullandı;

        "Gençlerin genellikle çok büyük paralar haryacabilecekleri bütçeleri yok, bu nedenle ikinci el alışverişle modaya katılmanın bir yolunu buluyorlar. İkinci el alışveriş yapmak aynı zamanda trendleri takip etmek yerine kişisel tarzınızı geliştirmenize olanak tanıyor ve başka türlü bilmediğiniz markaları ve tasarımcıları keşfetmenize yardımcı oluyor."

        5

        5- Karışık Takılar

        Tüm takılarınızı altın veya gümüşle eşleştirmek zorunda kaldığınız günler geride kaldı.

        Fashivly kurucusu Ashlyn Greer, "Gümüş ve metalikler son birkaç yıldır yükselişteyken, farklı takıları karıştırmak, kot kombinlerinizde altın takıları eşleştirmek stilinize ayrı bir hava katacaktır" ifadeleriyle bu trendi anlatıyor.

        6

        6- Beklenmedik Kombinler

        Strauss, Z kuşağının çok daha az resmi bir toplumda büyüdüğünü düşünüyor, özellikle de pandemi sonrası bir dünyada birçok ofisin hibrit/evden çalışma modeline geçmesiyle çok daha gündelik giyindiğini söylüyor.

        Strauss "Bu, uyulması gereken daha az katı kıyafet kuralı ve farklı kombinler için biraz daha fazla alan olduğu anlamına geliyor" dedi.

        Bunun farklı elbise kategorilerinden beklenmedik kıyafet kombinasyonları anlamına geleceğini belirten Strauss akımı şöyle anlatıyor;

        "Over-size bir blazer ile kalın tabanlı baba ayakkabıları ya da deri bomber ceketle eşofman altını kombinlemek. Bu 'Neden olmasın ki?' tavrı özgürleştirici ve eğlenceli"

        7

        7- Slip (Dar) Elbiseler

        Klasik slip elbise, çok yönlülüğü sayesinde gelişen moda tutkunlarının favorisi haline geldi.

        Kosich bu trend için şu ifadeleri kullanıyor;

        "Şık bir yüksek-düşük dengesi yakalayan Z kuşağı, slip elbiseyi tişörtlerle kombinliyor. Onu dar bir elbisenin ötesine geçiriyor"

        8

        8- Fiyonk toka

        Bazen saçlarda bazen kıyafetlerde kullanılıyorlar, Z Kuşağı genel olarak büyük boy fiyonklardan hoşlanıyor.

        Favorileri arasında açık mavi renkli, gösterişli uzun dantelli fiyonklu tokalar bulunuyor.

        9

        9- Uzun Çoraplar

        Stilistler, bugünlerde belli bir yaşta olmanın belirgin işaretlerinden birinin görünmeyen çoraplar olduğunu söylüyor.

        Greer, "Müşterilerime bilek ve uzun boydaki çok sayıda renk, desen ve dokularda çorapla eğlenmelerini ve bunları spor ayakkabılardan babetlere, kot pantolonlardan eteklere kadar her şeyle eşleştirmelerini söylüyorum. Bu, herhangi bir kıyafete düşük maliyetle daha trend bir şeyler eklemenin harika bir yolu" ifadelerini kullanıyor.

        10

        10- Gündelik rahat kıyafetler

        İş dışında sessiz lüksün son noktası olan gündelik rahat kıyafet takımları yeniden moda.

        Kosich, "Şık bir eşofmanı kim sevmez ki? Z kuşağının minimalist yorumu burada da kendini gösteriyor; kadife gibi rahat kumaşları ve geniş paçalı eşofmanları ve kapüşonluları sık şekilde kullanılıyorlar. Bu eğilim her yaşta yapılabilir, ancak yaşlandıkça nötr renk daha koyu olmalıdır." sözlerine yer verdi.

        *Haberin görselleri Instagram, ShutterStock, Unsplash tarafından servis edilmiştir.

        #Z Kuşağı
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