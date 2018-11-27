Cadde'den Umut Ünver'in haberine göre, Bensu Soral, manevi yönü yüksek biri olduğunu söyleyerek, “Para kazanmaya yeni başladım ama hiçbir yatırım yapmadım. Cimri değilim, tutumluyum. Boş yere para harcamam, bankada biriktiriyorum. İleride lazım olacak” diye konuştu.

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