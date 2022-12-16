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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Benzema Dünya Kupası'na ortak olabilir!

2022 Dünya Kupası'nda finale çok az bir süre kala Fransız oyuncu Karim Benzema hakkında bir gelişme yaşandı. Kampta sakatlanan Benzema kadrodan çıkarılmadığı için olası bir dünya şampiyonluğunda madalya alacak

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  • Benzema Dünya Kupası'na ortak olabilir!

    Fransa Milli Takımı'nın turnuva öncesi en büyük kozlarından olan Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema antrenmanda sakatlamıştı.
  • Benzema Dünya Kupası'na ortak olabilir!

    2022 Dünya Kupası'nda hiç maça çıkamayan Benzema'nın başına talih kuşu kondu. 
  • Benzema Dünya Kupası'na ortak olabilir!

    Fransız yıldız aday kadroda yer aldığı ve kadrodan ayrıldıktan sonra yerine bir başka oyuncu çağrılmadığı için ismi FIFA'daki resmi listede kalmaya devam etti.
  • Benzema Dünya Kupası'na ortak olabilir!

    Benzeme kadrodan çıkarılmadığı için FIFA yönetmelikleri gereği hiç oynamasa bile Fransa'nın kazandığı başarının ortağı olacak.
  • Benzema Dünya Kupası'na ortak olabilir!

    Horozlar şampiyon olursa Benzema da altın madalya alacak ve 40 milyon euroluk şampiyonluk ödülünden ve primlerden diğer oyuncularla eşit şekilde yararlanma hakkı bulunacak.
  • Benzema Dünya Kupası'na ortak olabilir!

    'HOCASI İSTEMEDİ'

    İspanyol Marca Gazetesi, final maçı öncesi sakatlığını tamamen atlatan Real Madridli yıldız golcü Karim Benzema'nın Katar'a gidip, Dünya Kupası kadrosuna katılacağını iddia etti. Fransa'nın tecrübeli Teknik Direktörü Didier Deschamps ise bu konuda yorum yapmayı reddetti. Sorulan soruya, "Cevap vermek istemiyorum. Bir sonraki soruya geçelim karşılığını verdi.
  • Benzema Dünya Kupası'na ortak olabilir!

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