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        Benzema'ya dev talip

        Al-Ittihad'in tecrübeli golcüsü Karim Benzema, Suudi Arabistan'dan ayrılmak istiyor. Farklı ülkelerden talipleri olan yıldız futbolcunun yeni durağının İngiltere olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 13:40 Güncelleme: 18.01.2024 - 13:40
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        Sezon başında Al-Ittihad ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Karim Benzema, Suudi Arabistan'da umduğunu bulamadı.

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        Hakkında mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği yönünde haberler çıkan 36 yaşındaki futbolcu, iki gün antrenmanlara çıkmamış ve 30 Aralık'ta ülkeden ayrılmıştı.

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        Benzema'nın, Al-Ittihad Teknik direktör Marcelo Gallardo'nun talimatıyla Dubai'deki hazırlık kampı kadrosuna alınmadığı da iddia edildi.

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        Son olarak İspanya medyasından Marca; "Karim Benzema Suudi Arabistan'ın kendisine göre bir ülke olmadığının farkına vardı ve Avrupa'ya geri dönme kararı aldı." şeklinde bir haber yayımlandı.

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        Bu gelişmeler üzerine yıldız oyuncunun adı dev kulüplerle anılmaya başladı. Basında, Chelsea teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun Benzema'yı istediği yönünde haberler yer aldı.

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        İspanya basınında yer alan haberlere göre, Benzema'nın 14 yılını geçirdiği Real Madrid'e dönme durumuysa söz konusu değil. Bu sezon Al-Ittihad ile toplam 18 maça çıkan Benzema 10 gol atıp 5 golün pasını verdi.

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