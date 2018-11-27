Fenerbahçe bir yandan hoca arayışlarına tekrar start verirken diğer taraftan da devre arası yapılacak takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor.

Defans, orta saha ve kanat transferi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin gündemine aldığı son ismin ise Lille'in Portekili oyuncusu Xeka olduğu bildirildi. Fransız haber sitelerinde Comolli'nin oyuncunun menajeri Nelson Almeida ile görüştüğü duyuruldu.

İddialara göre; Comolli'nin 24 yaşındaki oyuncunun kiralanması konusunda ilk pazarlıkları yaptığı bildirildi. Görüşmenin net detayları ile ilgili bir bilgiye ulaşılamazken, bu transferin Benzia'nın yerine yapılacağı kaydedildi.

Sezon başında yine Lille'den kiralanan ve sadece 9 maç forma giydiği Fenerbahçe'de 1 asist yapabilen Benzia'nın devre arasında Fransız ekibine geri gönderileceği iddia edildi.

DEFANSTA ÇOK ETKİLİ

Xeka, Lille'de bu sezon ortaya koyduğu performansla Portekiz Milli Takımı'na da göz kırpmaya başladı. 24 yaşındaki oyuncu, özellikle savunma yönüyle dikkat çeken Xeka, uzun pasları ve oyun kurucu özelliğiyle dikkat çekiyor.

1.86 boyundaki Portekizli, hava toplarında da etkili. Piyasa değeri 5.5 milyon euro civarında olan Xeka, defansif ve merkez orta saha olarak görev yapıyor.

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