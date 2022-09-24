Benzin döküp çocuklarını yakmaya kalkıştı! 0:00 / 0:00

İHA

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Ilıca Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi'nde dün öğle saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

ZABITALAR PARA CEZASI KESTİ İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre ilçede seyyar olarak balık satıcılığı yapan R.E., şikayet üzerine zabıta ekiplerinin para cezası kesmesine sinirlendi.

ÇOCUKLARIN ÜZERİNE BENZİN DÖKTÜ Bunun üzerine R.E, yanında bulunan iki çocuğu ve kendisinin üzerine benzin döktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü Savaş Şimşek de olay yerine geldi.