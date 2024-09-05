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        Haberler Bilgi Ekonomi BENZİN FİYATLARI 5 EYLÜL 2024: Benzine indirim ne zaman, bu gece mi geliyor, ne kadar olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

        Benzine indirim ne zaman gelecek, bu gece mi, ne kadar olacak? 5 Eylül 2024 İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatları

        Benzin fiyatı son dakika indirim zam haberleri ile yakından takip ediliyor. Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. ''Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, indirim, zam var mı?'' sorularına yanıt aranırken yeni bir gelişme yaşandı. Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir haber geldi. Benzine indirim bekleniyor. Peki, Benzine indirim ne zaman, bu gece mi geliyor, ne kadar olacak, kaç TL? İşte 5 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 12:01 Güncelleme: 05.09.2024 - 15:57
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        Benzin fiyatı indirim zam haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Dolar/TL ve petrol piyasasındaki dalgalanmalardan etkilenen akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan LPG zammı sonrası araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. Benzine indirim bekleniyor. İl il güncel akaryakıt fiyatları bu noktada araştırılmaya başlandı. Peki, Benzine indirim ne zaman, bu gece mi geliyor, benzin fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 5 Eylül 2024 İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı…

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        BENZİNE İNDİRİM GELİYOR!

        Sektör kaynaklarına göre benzine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor.

        Yapılan değişiklikle birlikte benzin fiyatlarında 1 lira 83 kuruşluk indirim bekleniyor.

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        OTOGAZA ZAM GELDİ!

        LPG’ye 4 Eylül 2024 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruşluk zam yapıldı. Fiyat değişikliği pompaya yansıdı.

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        MOTORİNE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

        Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

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        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 43,31 TL

        Motorin litre fiyatı: 43,23 TL

        LPG litre fiyatı: 25,13 TL

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        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Bir litre benzin fiyatı: 43,19 TL

        Bir litre motorin fiyatı: 43,16 TL

        Bir litre LPG fiyatı: 24,59 TL

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        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 43,62 TL

        Motorin litre fiyatı: 43,62 TL

        LPG litre fiyatı: 25,14 TL

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        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 44,08 TL

        Motorin litre fiyatı: 44,13 TL

        LPG litre fiyatı: 24,89 TL

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        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

        Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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