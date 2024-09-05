Benzin fiyatı indirim zam haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Dolar/TL ve petrol piyasasındaki dalgalanmalardan etkilenen akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan LPG zammı sonrası araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. Benzine indirim bekleniyor. İl il güncel akaryakıt fiyatları bu noktada araştırılmaya başlandı. Peki, Benzine indirim ne zaman, bu gece mi geliyor, benzin fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 5 Eylül 2024 İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı…