Benzine zam ne zaman, ne kadar olacak, kaç TL? İşte 23 Eylül 2024 İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatları
Benzin fiyatı son dakika zam indirim haberleri ile yakından takip ediliyor. Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. ''Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, indirim, zam var mı?'' sorularına yanıt aranırken yeni bir gelişme yaşandı. Benzine zam geleceği öğrenildi. Peki, Benzine zam ne zaman, bu gece mi geliyor, ne kadar olacak? İşte 23 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı…
Benzin fiyatı zam ve indirim haberleri ile araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Dolar/TL ve petrol piyasasındaki dalgalanmalardan etkilenen akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor. Hatırlanacağı üzere benzine, 6 Eylül’de 1 lira 83 kuruşluk indirim yapılmıştı. Şimdi de benzine zam geleceği öğrenildi. İl il güncel akaryakıt fiyatları bu noktada araştırılmaya başlandı. Peki, Benzine zam ne zaman, bu gece mi geliyor, benzin fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 22 Eylül 2024 İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı…
BENZİNE ZAM GELİYOR!
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 24 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 40 kuruş zam gelecek.
BENZİN ZAMMI SONRASI FİYATLAR NE OLACAK?
Zam sonrası benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 42,95 TL, Ankara’da 43,28 TL, İzmir’de 43,74 TL olacak.
LPG VE MOTORİNE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?
LPG ve motorin litre fiyatında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 41,55 TL
Motorin litre fiyatı: 41,74 TL
LPG litre fiyatı: 25,13 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Bir litre benzin fiyatı: 41,42 TL
Bir litre motorin fiyatı: 41,67 TL
Bir litre LPG fiyatı: 24,59 TL