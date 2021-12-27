EPGİS'TEN ÖTV İNDİRİMİ

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), 24 Aralık akşam saatlerinde yayınladığı duyuru ile benzin ve motorin ve LPG otogaz fiyatlarına gelen ÖTV indirimini de duyurdu. EPGİS tarafından yapılan paylaşım şöyle:

Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi

25/12/2021 tarihinde geçerli olmak üzere

Benzinde 0,41

Motorinde 0,40

LPG’de 1 TL/LT indirim gerçekleşmiştir.

İndirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.