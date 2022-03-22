Akaryakıt benzin fiyatları zam ve indirim haberleri peş peşe gelirken güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Binlerce araç sahibi "Akaryakıt, motorin, mazot, LPG ve benzin fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Akaryakıt fiyatlarına üç gün boyunca üst üste gelen indirimin ardından 20 Mart Pazar gecesinden itibaren motorine 1 lira 96 kuruş zam gelmesinin ardından 22 Mart 2022 Bugün Akaryakıt, motorin, mazot, LPG ve benzin fiyatları araştırıldı.