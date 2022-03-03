BENZİN VE MOTORİNE BÜYÜK ZAM!

EPGİS tarafından yapılan 2 Mart 2022 tarihli açıklamaya göre benzin ve motorin fiyatlarına 3 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. EPGİS tarafından yapılan açıklamada

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

03/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 0,88

Motorinde 1,51 TL/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.