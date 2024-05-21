Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,36 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 84,04 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,98 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, göre yüzde 0,45 artışla 84,36 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,85 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının yükselişinde, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi haberi etkili oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) son raporuna göre, İran'da günlük 3 milyon varilin üzerinde petrol üretiliyor. Küresel petrol piyasasında önemli bir üretici konumunda olan İran'da yaşanan siyasi belirsizliğin, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskıyı artıracağı tahmin ediliyor. Peki, 21 Mayıs Salı günü benzin fiyatları ne durumda? İşte, 21 Mayıs 2024 benzin, motorin ve LPG litre fiyatları...