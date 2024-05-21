Akaryakıt fiyatlarındaki son durum ne? 21 Mayıs 2024 Salı güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
2 Mayıs Perşembe günü, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam; LPG fiyatlarına ise 1 lira 64 kuruş indirim yapılmıştı. Peki, benzinde son durum ne? İşte, 21 Mayıs 2024 Salı akaryakıt fiyatları ile benzin, motorin, LPG litre fiyatı...
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,36 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 84,04 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,98 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, göre yüzde 0,45 artışla 84,36 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,85 dolardan alıcı buldu.
Petrol fiyatlarının yükselişinde, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi haberi etkili oldu.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) son raporuna göre, İran'da günlük 3 milyon varilin üzerinde petrol üretiliyor. Küresel petrol piyasasında önemli bir üretici konumunda olan İran'da yaşanan siyasi belirsizliğin, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskıyı artıracağı tahmin ediliyor. Peki, 21 Mayıs Salı günü benzin fiyatları ne durumda? İşte, 21 Mayıs 2024 benzin, motorin ve LPG litre fiyatları...
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 42,69 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,22 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 20,95 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 42,63 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,17 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,48 TL
ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 43,64 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 41,15 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 20,92 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 43,92 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 41,46 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 20,54 TL
AKARYAKITTA TEK FİYAT DÖNEMİ 15 MAYIS İTİBARIYLA BAŞLADI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Kurul kararına göre, 15 Mayıs 2024 itibarıyla akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıt için fiyat farkı uygulanmayacak.
FARKLI AKARYAKIT, TEK FİYAT
Akaryakıt istasyonlarında "95 oktan benzin ve dizel, ultra force (ultra kuvvet), power (güçlü), fuelsave (yakıt tasarruflu), VMax, VPro" gibi ifadelerle farklı fiyatlarla ürün satışı yapılmayacak.
EPDK'den yapılan açıklamada, dağıtıcı lisansı sahiplerinin farklılaştırılmış akaryakıt satışına devam edebileceği ancak bu özelliklerin fiyatı değiştirmeyeceği belirtildi.