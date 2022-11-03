Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatında gözlemlenen dalgalanma, akaryakıt zammı ve indirimi haberlerine neden oluyor. Ekim ayında yapılan peş peşe zamların ardından 21 Ekim itibarıyla motorin fiyatlarına 1 lira 7 kuruş indirim gelmişti. Araç sahiplerini üzecek haber benzinden geldi. 1 Kasım Salı gününden sonra geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 71 kuruş zam geldi. İşte, 3 Kasım güncel akaryakıt fiyatları ile motorin, LPG ve benzin fiyatları...