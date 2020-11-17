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HaberlerEnerjiAkaryakıtBenzin fiyatları ne kadar oldu? Güncel benzin fiyatları
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Benzin fiyatları ne kadar oldu? Güncel benzin fiyatı

Araç sahiplerini ilgilendiren güzel bir haber geldi. Benzin fiyatlarında indirim ya da zam olacak mı sorusunun yanıtını merak edenler için önemli açıklama var. Benzinin litre fiyatında 17 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirime gidiliyor. Peki benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel benzin fiyatları...

Benzin fiyatları ne kadar oldu? Güncel benzin fiyatları
AA

Benzin fiyatları ne kadar oldu? Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 7,03 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,71 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,97 liradan 6,65 liraya, İzmir'de 7,05 liradan 6,73 liraya indi.

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