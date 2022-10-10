Benzin fiyatlarına zam geliyor... OPEC'in petrol üretimini azaltma kararı sonrası uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yükselişe geçti. Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş beraberinde benzin ve motorin fiyatlarına da zam olarak yansıyor. Son olarak motorine bir haftada gelen 4.01 liralık zammın ardından bu gece motorine yine zam gelmesi bekleniyor. İşte güncel benzin ve motorin fiyatları...