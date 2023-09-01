Araç sahiplerini sevindirecek haber: Benzin fiyatlarına çifte indirim geldi!
LPG, motorin ve benzin fiyatları ile akaryakıt indirimi ve zammı haberleri gündemdeki yerini koruyor. Brent petrol ve dolar kurunun belirleyici olduğu akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Dolar kurundaki geri çekilmeyle birlikte benzin fiyatlarına art arda indirim geldi. 31 Ağustos itibarıyla benzin fiyatlarına 97 kuruş, 1 Eylül itibarıyla ise 98 kuruş indirim geldi. İşte 1 Eylül 2023 Cuma güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...
Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Brent petrol ve döviz kurunda yaşanılan gelişmeler akaryakıt indirimi ve zammı haberlerini beraberinde getiriyor. 31 Ağustos itibarıyla geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 97 kuruşluk indirim gelirken 1 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 98 kuruşluk indirim geldi. İşte Akaryakıt indirimi sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...
AKARYAKIT FİYATLARINA PEŞ PEŞE İNDİRİM!
Akaryakıt fiyatlarına art arda indirim geldi. Benzin fiyatlarına 31 Ağustos ve 1 Eylül'den itibaren geçerli olan indirim tabelalara yansıdı.
BENZİNE 97 KURUŞ İNDİRİM!
31 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 97 kuruş indirim geldi.
BENZİN FİYATLARINA İKİNCİ İNDİRİM GELDİ
Benzin fiyatlarında 1 Eylül Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş indirim yapıldı.
AKARYAKIT İNDİRİMİ SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 36.80 liraya geriledi. Benzinin litresi Ankara'da 37.35 lira, İzmir'de 37.47 lira, Bursa'da 37.40 lira, Adana'da 37.80 lira, Antalya'da 37.98 lira, Diyarbakır'da ise 38.03 lira oldu.
Motorin fiyatında bugün bir değişikliğe gidilmedi.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,70 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.83 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 15.83 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,75 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,89 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 16,29 TL
ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 37,29 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,43 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 16,28
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 37,35 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,54 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 16.02 TL