Benzin fiyatlarına zam geldi! 23 Temmuz benzin ve motorin fiyatları
Benzin fiyatlarına son olarak 21 Temmuz Cuma günü gelen zammın ardından gözler güncel motorin ve benzin fiyatlarına çevrildi. Öte yandan motorin ve benzin fiyatlarına yeni zam gelmesi gündemde. Peki, motorin ve benzin fiyatları 23 Temmuz Pazar günü ne kadar? İşte güncel rakamlar...
Motorin ve benzin fiyatlarına ÖTV artışıyla birlikte gelen zammın ardından Cuma günü de motorin ve benzin fiyatlarına zam geldi. Son zamların ardından gözler güncel motorin ve benzin fiyatlarına çevrilmiş durumda. Peki, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel motorin ve benzin fiyatları...
YENİ ZAM KAPIDA!
Benzin fiyatlarına 25 Temmuz salı gününden itibaren 2 lira zam gelmesi bekleniyor.
Motorin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 22 TEMMUZ 2023
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 33,99 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 33,81 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 13,98 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,03 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 33,87 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 13,56 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 34,55 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 34,37 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 13,99 TL
İZMİRAKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 34,56 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 34,49 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 13,99 TL