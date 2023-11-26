BENZİN MAZOT FİYATLARI 26 Kasım 2023: Akaryakıt fiyatları benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar, litresi kaç para oldu?

BENZİN MAZOT FİYATLARI 26 Kasım 2023: Akaryakıt fiyatları benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar, litresi kaç para oldu?

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Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Yapılan üst üste indirim ve zamlardan sonra akaryakıt fiyatları dikkat çekti. Güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, benzin ve motorin fiyatlarında son durum ne oldu, indirim veya zam var mı? İşte 26 Kasım İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları...