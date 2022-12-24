Benzin ve motorinden yaşanan son dakika gelişmeleri araç sahiplerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarındaki geri çekilme akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Peki, "Benzin, motorin, LPG fiyatları! Benzin ve motorin ne kadar, indirim veya zam gelir mi? İşte 24 Aralık güncel akaryakıt fiyatları...