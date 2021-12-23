Dolar ve Euro kurundaki hızlı yükselişin etkisiyle art arda gelen benzin, motorin ve LPG otogaz zamları uzun süre vatandaşın gündeminden düşmemeişti. Pazartesi günü akşam saatlerinde dövizde yaşanan düşüşle birlikte akaryakıt fityatlarında indirim konusu merak edilmeye başladı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), 21 Aralık'tan itibaren geçerli olması beklenen benzin, motorin ve LPG otogaz zammını durdurdu. Araç sahipleri benzin, motorin ve LPG fiyatları düştü mü, düşecek mi sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son gelişmeler...