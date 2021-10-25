2021 yılı Fındık fiyatları ne kadar?

Akaryakıt alışverişi yapacakların gündeminden düşmeyen benzin ve motorin zammı fiyatlara yansıdı. Araç sahipleri güncel benzin ve motorin fiyatlarını araştırıyor. İşte gelen son zamdan sonra benzin ve motorinin litre fiyatı

BENZİNE VE MOTORİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Motorinin litre fiyatına 41 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 14 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) zamların pompa fiyatına 15 Ekim'den itibaren yansıyacağını duyurdu.

EPGİS ayrıca benzinin litre fiyatında 23 kuruş artış olduğunu ancak bu artışın eşel mobil sistemi kapsamından ÖTV'den karşılandığını ve pompa fiyatına yansımayacağını bildirdi.

Böylece benzinde de motorinde olduğu gibi ÖTV sıfırlanmış oldu. Bundan sonra her türlü fiyat artışı pompa fiyatına zam olarak yansıyacak.

MOTORİNE BİR ZAM DAHA!

EPGİS 18 Ekim 2021 tarihinde bir zam açıklaması daha yaptı. EPGİS'in açıklamasına göre 19 Ekim tarihinden itibaren litre başına 23 kuruş zam yapıldı. Motorine gelen zammın Pompa satış fiyatlarına yansıyacağı söylendi.

BENZİN'İN LİTRE FİYATI NEDİR?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, 18 Ekim gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 23 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 7,94 liradan 8,17 liraya, Ankara’da 8,02 liradan 8,25 liraya, İzmir’de ise 8,04 liradan 8,27 liraya yükseldi.

Benzinin litre fiyatı da İstanbul’da 7.78’den 7.95’e, Ankara’da 7.84’ten 8.01’e, İzmir’de 7.85’ten 8.02 liraya yükseldi.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

LPG'YE DE ZAM!

LPG'nin litre fiyatına 22 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) zammın pompa fiyatına 20 Ekim gece yarısından itibaren yansıyacağını duyurdu.

Zammın ardından LPG otogazın litre fiyatı İstanbul'da ortalama 5.95 liradan 6.17 liraya, Ankara'da 6.03 liradan 6.25 liraya, İzmir'de ise 6.05 liradan 6.27 liraya yükseldi.

BENZİNE YİNE ZAM MI YAPILACAK?

Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında da zamları beraberinde getiriyor. BloombergHT’nin akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, benzinin litresi pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere 44 kuruş zamlanacak.