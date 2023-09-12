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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta çifte zam geliyor... 12 Eylül 2023 güncel LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

        Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor! 12 Eylül motorin ve benzin fiyatları

        Benzin ve motorin fiyatlarına önümüzdeki bu gece yarısı itibarı ile zam gelmesi bekleniyor. Hatırlanacağı gibi son olarak LPG'ye zam benzin fiyatlarına ise indirim gelmişti. Peki, bugün yani 12 Eylül Salı günü motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 12 Eylül motorin ve benzin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 09:54 Güncelleme: 12.09.2023 - 09:54
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        1

        Akaryakıt fiyatları son dakika... Benzin ve motorin fiyatlarına geçtiğimiz hafta gelen indirimin ardından bu gece yarısı motorin ve benzin fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor. Peki, 12 Eylül 2023 motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte detaylar...

        2

        AKARYAKIT FİYATLARINA PEŞ PEŞE İNDİRİM!

        Akaryakıt fiyatlarına art arda indirim geldi. Benzin fiyatlarına 31 Ağustos ve 1 Eylül'den itibaren geçerli olan indirim tabelalara yansıdı.

        31 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 97 kuruş indirim geldi.

        Benzin fiyatlarında 1 Eylül Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş indirim yapıldı.

        Bu gece yarısı ise benzin fiyatlarına 1,5 lira, motorin fiyatlarına ise 2 lira seviyesinde zam gelmesi bekleniyor.

        3

        OTOGAZA ZAM GELDİ!

        5 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere LPG fiyatlarına 1 lira 30 kuruş zam yapıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere 81 ilde akaryakıt zammı sonrası tabelalar güncellendi.

        İşte 12 Eylül güncel güncel motorin ve benzin fiyatları:

        4

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,75 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.82 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 17,14 TL

        5

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,80 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,93 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 17,60 TL

        6

        ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 37,36 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,44 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 17,59 TL

        7

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 37,46 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,62 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 17,33 TL

        #brent petrol
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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