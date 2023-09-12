Haberler Ekonomi Merak Edilenler Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta çifte zam geliyor... 12 Eylül 2023 güncel LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor! 12 Eylül motorin ve benzin fiyatları Benzin ve motorin fiyatlarına önümüzdeki bu gece yarısı itibarı ile zam gelmesi bekleniyor. Hatırlanacağı gibi son olarak LPG'ye zam benzin fiyatlarına ise indirim gelmişti. Peki, bugün yani 12 Eylül Salı günü motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 12 Eylül motorin ve benzin fiyatları... Habertürk Giriş: 12.09.2023 - 09:54 Güncelleme: 12.09.2023 - 09:54 facebook

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Akaryakıt fiyatları son dakika... Benzin ve motorin fiyatlarına geçtiğimiz hafta gelen indirimin ardından bu gece yarısı motorin ve benzin fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor. Peki, 12 Eylül 2023 motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte detaylar...

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AKARYAKIT FİYATLARINA PEŞ PEŞE İNDİRİM! Akaryakıt fiyatlarına art arda indirim geldi. Benzin fiyatlarına 31 Ağustos ve 1 Eylül'den itibaren geçerli olan indirim tabelalara yansıdı. 31 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 97 kuruş indirim geldi. Benzin fiyatlarında 1 Eylül Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş indirim yapıldı. Bu gece yarısı ise benzin fiyatlarına 1,5 lira, motorin fiyatlarına ise 2 lira seviyesinde zam gelmesi bekleniyor.