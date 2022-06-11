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Araç sahiplerine kötü haber: Benzin ve LPG'ye yeni zam, motorin zammı yolda! 11 Haziran akaryakıt zammı sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları

Akaryakıt zammı son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak 2 Haziran günü itibariyle benzin fiyatlarına 1 lira 22 kuruş, motorin fiyatlarına ise 1 lira 49 kuruş zam yapılmıştı. Uluslararası piyasalar ve döviz kurundaki artışla birlikte bir akaryakıt zammı haberi daha geldi. 11 Haziran itibariyle uygulanan son zamla birlikte benzin fiyatları 30 TL'ye dayandı. İşte, 11 Haziran zamlı motorin, LPG ve benzin fiyatları...

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  • 01
    SON DAKİKA | Benzin ve LPG'ye yeni zam! Motorin zammı yolda! 11 Haziran 2022 akaryakıt zammı sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları (İstanbul - Ankara - İzmir)

    Uluslararası brent petrol piyasalarındaki artış ve döviz kurundaki yükseliş bir akaryakıt zammı son dakika haberini de beraberinde getirdi. 27 ve 28 Mayıs günlerinde uygulanan zammın ardından 2 Haziran ve 8 Haziran günlerinde de zam haberleri gelmişti. 2 Haziran günü benzine 1 lira 22 kuruş ve motorine 1 lira 49 kuruş zam gelirken  8 Haziran Çarşamba günü motorin fiyatında 1 lira 95 kuruş artış yapılmıştı. Araç sahiplerini üzecek bir haber daha geldi. 11 Haziran tarihinden itibaren geçerli olmak üzere gelen son benzin zammıyla birlikte benzin fiyatları 30 liraya dayandı. İşte, 11 Haziran güncel zamlı LPG, motorin ve benzin fiyatları...
  • 02
    SON DAKİKA | Benzin ve LPG'ye yeni zam! Motorin zammı yolda! 11 Haziran 2022 akaryakıt zammı sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları (İstanbul - Ankara - İzmir)

    BENZİN VE LPG'YE YENİ ZAM!

    11 Haziran gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 2,18 lira, LPG'ye 54 kuruş zam yapıldı. Benzin ve motorin fiyatlarına yine zam yapıldı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 2,18 lira, LPG'ye 54 kuruş zam geldi. Uygulanan zamla birlikte benzinin litre fiyatı 28 TL'yi geçti. En son 8 Haziran'da motorin grubunda 1,93 TL zam yapılmıştı.
  • 03
    SON DAKİKA | Benzin ve LPG'ye yeni zam! Motorin zammı yolda! 11 Haziran 2022 akaryakıt zammı sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları (İstanbul - Ankara - İzmir)

    EN SON NE ZAMAN ZAM GELMİŞTİ?

    27 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,45 lira, motorinin litre fiyatına 1,38 lira zam yapılmıştı. 28 Mayıs'ta benzinin litresi 70 kuruş, motorinin litresi 97 kuruş artış gösterirken 2 Haziran günü benzine 1 lira 22 kuruş ve motorine 1 lira 49 kuruş zam gelmişti. Son olarak 8 Haziran Çarşamba günü motorin fiyatı 1 lira 95 kuruş zamlanmıştı.
  • 04
    SON DAKİKA | Benzin ve LPG'ye yeni zam! Motorin zammı yolda! 11 Haziran 2022 akaryakıt zammı sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları (İstanbul - Ankara - İzmir)

    BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Benzinin fiyatları 11 Haziran günü yapılan benzin zammının ardından İstanbul’da  28,45 TL’ye, Ankara’da  28,56 TL’ye ve İzmir’de  28,55 TL’ye yükseldi.
  • 05
    SON DAKİKA | Benzin ve LPG'ye yeni zam! Motorin zammı yolda! 11 Haziran 2022 akaryakıt zammı sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları (İstanbul - Ankara - İzmir)

    BENZİN ZAMMI %200’Ü GEÇTİ!

    Peş peşe gelen akaryakıt zamlarının ardından 2022 yılının başından itibaren son 7 ayda benzin fiyatlarına uygulanan zam oranı %200’ü geçti.
  • 06
    SON DAKİKA | Benzin ve LPG'ye yeni zam! Motorin zammı yolda! 11 Haziran 2022 akaryakıt zammı sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları (İstanbul - Ankara - İzmir)

    MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Motorinin litre fiyatı son zamla birlikte İstanbul'da 27,91 TL’ye, Ankara’da 28 TL’ye, İzmir’de 28 TL’ye yükselmişti.
  • 07
    SON DAKİKA | Benzin ve LPG'ye yeni zam! Motorin zammı yolda! 11 Haziran 2022 akaryakıt zammı sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları (İstanbul - Ankara - İzmir)

    MOTORİNE YENİ ZAM YOLDA!

    Döviz kurları ve petrol fiyatlarında düşüş olmaması durumunda 13 Haziran Pazartesi gecesi motorine tekrar zam gelebilir.
  • 08
    SON DAKİKA | Benzin ve LPG'ye yeni zam! Motorin zammı yolda! 11 Haziran 2022 akaryakıt zammı sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları (İstanbul - Ankara - İzmir)

    BİR YILDA %286 ZAM YAPILDI!

    7 Haziran Salı gece yarısından itibaren (8 Haziran) motorinin litre fiyatı 1 lira 92 kuruş zamlandı. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 27,81 TL’ye, Ankara’da 27,92 TL’ye, İzmir’de 27,93 TL’ye yükselmişti. 2022 yılının başından itibaren motorin fiyatlarında zam oranı yıllık %286 oldu.
  • 09
    SON DAKİKA | Benzin ve LPG'ye yeni zam! Motorin zammı yolda! 11 Haziran 2022 akaryakıt zammı sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları (İstanbul - Ankara - İzmir)

    11 HAZİRAN 2022 GÜNCEL LPG FİYATLARI

    26 Mayıs 2022 Perşembe gecesinden itibaren geçerli olmak üzere otogaz fiyatları 36 kuruş zamlanmıştı. Otogazda; İzmit/İzmir: 36, Kırıkkale: 37, Dörtyol: 37, Samsun: 38, Ambarlı: 38 kuruş fiyat artışı meydana geldi. Artış pompa 26 Mayıs gece yarısı itibarı ile pompa fiyatlarına yansımıştı. Son LPG zammı 11 Haziran geçesi itibariyle yapıldı. 

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.19 TL

    İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL

    Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.44 TL

    İzmir'de LPG litre fiyatı: 12.13 TL
  • 10
    SON DAKİKA | Benzin ve LPG'ye yeni zam! Motorin zammı yolda! 11 Haziran 2022 akaryakıt zammı sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları (İstanbul - Ankara - İzmir)

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 11 HAZİRAN 2022 

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 28.45 TL

    İstanbul Ultra Force motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27.91 TL

    İstanbul Eco Force motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27.86 TL
  • 11
    SON DAKİKA | Benzin ve LPG'ye yeni zam! Motorin zammı yolda! 11 Haziran 2022 akaryakıt zammı sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları (İstanbul - Ankara - İzmir)

    İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 28.44 TL

    İstanbul Ultra Force motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 27.89 TL 

    İstanbul Eco Force motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 27.84 TL 
  • 12
    SON DAKİKA | Benzin ve LPG'ye yeni zam! Motorin zammı yolda! 11 Haziran 2022 akaryakıt zammı sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları (İstanbul - Ankara - İzmir)

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı 28.56 TL

    Ankara'da Ultra Force motorin litre fiyatı 28 TL

    Ankara'da Eco Forse motorin litre fiyatı 27.95 TL
  • 13
    SON DAKİKA | Benzin ve LPG'ye yeni zam! Motorin zammı yolda! 11 Haziran 2022 akaryakıt zammı sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları (İstanbul - Ankara - İzmir)

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    İzmir'de benzin litre fiyatı 28.55 TL

    İzmir'de Ultra Force motorin litre fiyatı 28 TL

    İzmir'de Eco Force motorin litre fiyatı 27.95 TL

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