Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarından etkilenen akaryakıt fiyatlarında güncel gelişmeleri haberimizde derledik. Akaryakıt fiyatları yeni bir zam haberiyle gündeme geldi. Peki, benzin ve akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? İşte 12 Temmuz Çarşamba 2023 İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları...

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MOTORİNE ZAM GELDİ!

Hafta başında akaryakıt fiyatlarına gelen KDV zammının ardından motorin fiyatına bir zam daha geldi. Motorinin litre fiyatı bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1.08 lira yükseldi.