Benzin fiyatları 19 Aralık günü itibarı ile bir kez daha gündeme geldi. Söz konusu duruma ilişkin en çok benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorularının cevaplarını bir araya getirdik. İşte, Salı gecesinden itibaren yeniden zam gelmesi beklenen akaryakıt fiyatlarında son durum...