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İndirim sonrası 21 Aralık 2022 Çarşamba benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Güncel akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Son olarak yapılan çifte indiirm sonrasında benzin ve motorin fiyatlarında yeni zam ve indirim haberleri yakından takip ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını haberimizde derledik. İşte 21 Aralık Çarşamba 2022 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

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  • BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI: Son dakika: 21 Aralık 2022 Çarşamba benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İndirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları

    Son olarak 20 Aralık tarihinde uygulanan çifte indirim sonrasında yeni zam veya indirim olup olmadığına ilişkin sorgulamalar artarken akaryakıt fiyatlarında yaşanan gelişmeleri haberimizdepaylaştık. Peki, bugün LPG, motorin, mazot, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL oldu? İşte Benzin ve motorin fiyatları güncel liste...
  • BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI: Son dakika: 21 Aralık 2022 Çarşamba benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İndirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları

    AKARYAKIT FİYATLARINDA ÇİFTE İNDİRİM YAPILMIŞTI

    20 Aralık Salı gününden geçerli olmak üzere benzinde 61 kuruş, motorin fiyatlarında ise 77 kuruş indirim yapıldı.
  • BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI: Son dakika: 21 Aralık 2022 Çarşamba benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İndirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları

    EN SON ZAM GELMİŞTİ

    Motorin fiyatlarına 17 Aralık itibarıyla 1 lira 7 kuruş zam yapıldı.

    Benzin fiyatlarına da geçtiğimiz günlerde 1 lira 7 kuruş zam gelmişti.
  • BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI: Son dakika: 21 Aralık 2022 Çarşamba benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İndirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 20 ARALIK 2022

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 17.93 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.01 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,51 TL
  • BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI: Son dakika: 21 Aralık 2022 Çarşamba benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İndirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 17.92 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.99 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.87 TL
  • BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI: Son dakika: 21 Aralık 2022 Çarşamba benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İndirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 18,14 TL

    Motorin fiyatı: 22,22 TL
  • BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI: Son dakika: 21 Aralık 2022 Çarşamba benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İndirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 18,12 TL

    Motorin fiyatı: 22,27 TL

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