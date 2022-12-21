Son olarak 20 Aralık tarihinde uygulanan çifte indirim sonrasında yeni zam veya indirim olup olmadığına ilişkin sorgulamalar artarken akaryakıt fiyatlarında yaşanan gelişmeleri haberimizdepaylaştık. Peki, bugün LPG, motorin, mazot, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL oldu? İşte Benzin ve motorin fiyatları güncel liste...