Haberler Ekonomi Merak Edilenler BENZİN ve MOTORİN FİYATLARI| Son dakika: LPG'ye zam geldi! 6 Eylül motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

LPG'ye zam geldi! 6 Eylül motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar Benzin ve motorin fiyatları 6 Eylül Çarşamba günü yani bugün özellikle LPG fiyatlarına gelen zammın ardından araç sahipleri tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, bugün 6 Eylül motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 6 Eylül LPG, motorin ve benzin fiyatları... Habertürk Giriş: 06.09.2023 - 17:18 Güncelleme: 06.09.2023 - 17:18 facebook

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Benzin fiyatlarına 6 Eylül rakamları araç sahipleri başta olmak üzere kamuoyunun genelinde yakından takip ediliyor. Özellikle geçtiğimiz gün LPG fiyatlarına gelen 1 TL'lik zammın ardından "LPG fiyatları ne kadar?" ve "Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?" sorularının cevabı araştırılıyor. İşte güncel 6 Eylül motorin ve benzin fiyatları...

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AKARYAKIT FİYATLARINA PEŞ PEŞE İNDİRİM! Akaryakıt fiyatlarına art arda indirim geldi. Benzin fiyatlarına 31 Ağustos ve 1 Eylül'den itibaren geçerli olan indirim tabelalara yansıdı. 31 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 97 kuruş indirim geldi. Benzin fiyatlarında 1 Eylül Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş indirim yapıldı.