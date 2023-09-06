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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler BENZİN ve MOTORİN FİYATLARI| Son dakika: LPG'ye zam geldi! 6 Eylül motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

        LPG'ye zam geldi! 6 Eylül motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar

        Benzin ve motorin fiyatları 6 Eylül Çarşamba günü yani bugün özellikle LPG fiyatlarına gelen zammın ardından araç sahipleri tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, bugün 6 Eylül motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 6 Eylül LPG, motorin ve benzin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 17:18 Güncelleme: 06.09.2023 - 17:18
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        1

        Benzin fiyatlarına 6 Eylül rakamları araç sahipleri başta olmak üzere kamuoyunun genelinde yakından takip ediliyor. Özellikle geçtiğimiz gün LPG fiyatlarına gelen 1 TL'lik zammın ardından "LPG fiyatları ne kadar?" ve "Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?" sorularının cevabı araştırılıyor. İşte güncel 6 Eylül motorin ve benzin fiyatları...

        2

        AKARYAKIT FİYATLARINA PEŞ PEŞE İNDİRİM!

        Akaryakıt fiyatlarına art arda indirim geldi. Benzin fiyatlarına 31 Ağustos ve 1 Eylül'den itibaren geçerli olan indirim tabelalara yansıdı.

        31 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 97 kuruş indirim geldi.

        Benzin fiyatlarında 1 Eylül Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş indirim yapıldı.

        3

        OTOGAZA ZAM GELDİ!

        5 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere LPG fiyatlarına 1 lira 30 kuruş zam yapıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere 81 ilde akaryakıt zammı sonrası tabelalar güncellendi.

        İşte 6 Eylül güncel güncel motorin ve benzin fiyatları:

        4

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,75 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.82 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 17,14 TL

        5

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,80 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,93 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 17,60 TL

        6

        ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 37,36 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,44 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 17,59 TL

        7

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 37,46 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,62 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 17,33 TL

        #brent petrol
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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