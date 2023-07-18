Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Benzin ve motorin fiyatlarına yeni zam mı geliyor? 18 Temmuz motorin ve benzin fiyatları

        Motorin ve benzin fiyatlarına ÖTV artışıyla birlikte gelen son zammın ardından benzin ve motorin fiyatları 30 liranın üzerini gördü. Peki, motorin ve benzin fiyatlarına yeni zam mı gelecek? İşte 18 Temmuz motorin ve benzin fiyatları...

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 19:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Motorin ve benzin fiyatlarına geçtiğimiz Pazar gecesi ÖTV zammına bağlı olarak zam geldi. Son zammın ardından motorin ve benzin fiyatları 30 liranın üzerini buldu. Peki, 18 Temmuz motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 18 Temmuz motorin ve benzin fiyatları satış tablosu...

        2

        MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINA DEV ZAM GELDİ!

        15 Temmuz'da İstanbul'da motorinin litresi 26.37, benzinin litrei ise 28.05 TL'ye satılıyordu. 16 Temmuz Pazar günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL olurken motorin fiyatları ise 32,36 TL oldu.

        3

        İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 18 TEMMUZ 2023

        İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 33,97 TL

        İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 32,26 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 13,98 TL

        4

        stanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,01 TL

        İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 32,36 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 13,56 TL

        5

        ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 34,53 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 32,87 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 13,99 TL

        6

        İZMİRAKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 34,54 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 32,93 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 13,99 TL

        7
        #brent petrol
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu saldırıda karar!
        Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu saldırıda karar!
        Filenin Sultanları yurda döndü
        Filenin Sultanları yurda döndü
        "Sosyal medya" tartışmasında sevgilisini bıçakladı
        "Sosyal medya" tartışmasında sevgilisini bıçakladı
        1 yaşındaki bebeğin ölümünde anne ve sevgilisi tutuklandı!
        1 yaşındaki bebeğin ölümünde anne ve sevgilisi tutuklandı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        TFF, yabancı kuralı için kararını verdi!
        TFF, yabancı kuralı için kararını verdi!
        Çanakkale'deki orman yangınında 3'üncü gün!
        Çanakkale'deki orman yangınında 3'üncü gün!
        Konut fiyatlarında mayısta rekor sürdü
        Konut fiyatlarında mayısta rekor sürdü
        Hakkari'deki buzul faciasından acı haber!
        Hakkari'deki buzul faciasından acı haber!
        Transferde son durum!
        Transferde son durum!
        MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var
        MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var
        "Transferde anlaşamadık"
        "Transferde anlaşamadık"
        Polisten kaçan sürücü bisikletliye çarptı!
        Polisten kaçan sürücü bisikletliye çarptı!
        Onana harekatı!
        Onana harekatı!
        Threads kullanıcıları heyecanını kaybetti
        Threads kullanıcıları heyecanını kaybetti
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Yüzde 40'ını çıkardı
        Yüzde 40'ını çıkardı
        1959 öncesinin şampiyonluklarını araştıracak Fenerli tarihçiler hazır, mesele GS’li tarihçileri bulabilmekte!
        1959 öncesinin şampiyonluklarını araştıracak Fenerli tarihçiler hazır, mesele GS’li tarihçileri bulabilmekte!
        Benzinli mi, dizel mi?
        Benzinli mi, dizel mi?
        Bilim insanları açıkladı! Doğum için en güvenli yaş...
        Bilim insanları açıkladı! Doğum için en güvenli yaş...