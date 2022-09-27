Akaryakıt fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Ham petrol fiyatlarının son 9 ayın dip seviyesini görmesi araç sahiplerinde indirim beklentisini oluşturdu. Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarına indirim beklentisinin yanında kurdaki dalgalı seyir ise akaryakıt fiyatlarına zam gelir mi sorusunu gündeme getirdi. Peki bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 27 Eylül Salı güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son gelişmeler...