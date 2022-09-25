ABD tarafından satılacağı bilgisi verilen 10 milyon varil petrolün satılması halinde yakın zamanda akaryakıt fiyatlarına yeniden indirim gelmesi bekleniyor. Peki, benzin ve motorin indirimi ne zaman yapılacak? Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi? İşte ayrıntılar...
BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM Mİ GELİYOR?
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası vatandaşlar motorinde indirim gelip gelmeyeceği hakkında araştırma yapmaya başladı. Sektör temsilcileri, motorine gelen 1.76 kuruş indirimin 20 Eylül 2022 Salı gününden itibaren geçerli olduğunu belirtti.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 25 EYLÜL 2022
- İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.23 TL
- İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.06 TL
- İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL
- İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.22 TL
- İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.03 TL
- İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
- Ankara'da benzin litre fiyatı 19.34 TL
- Ankara'da motorin litre fiyatı 23.15 TL
- Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
- İzmir'de benzin litre fiyatı 19.34 TL
- İzmir'de motorin litre fiyatı 23.21 TL
- İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL
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