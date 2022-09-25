Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Merak Edilenler Benzin ve motorin indirimi ne zaman yapılacak? Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi?
ABONE OL

Benzine indirim gelecek mi? Güncel benzin ve motorin fiyatları...

Vatandaşlar güncel benzin fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Zamlardan sonra indirim haberi de bekleyen kişiler arama motorlarında benzin fiyatlarına dair bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Peki 25 Eylül 2022 Güncel akaryakıt fiyatları LPG, motorin ve benzin litre fiyatı ne kadar kaç para? İşte 25 Eylül 2022 LPG, motorin ve benzin fiyatları ve akaryakıtta yaşanan son dakika gelişmeleri...

Benzin ve motorin indirimi ne zaman yapılacak? Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi?

ABD tarafından satılacağı bilgisi verilen 10 milyon varil petrolün satılması halinde yakın zamanda akaryakıt fiyatlarına yeniden indirim gelmesi bekleniyor. Peki, benzin ve motorin indirimi ne zaman yapılacak? Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi? İşte ayrıntılar...

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM Mİ GELİYOR?

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası vatandaşlar motorinde indirim gelip gelmeyeceği hakkında araştırma yapmaya başladı. Sektör temsilcileri, motorine gelen 1.76 kuruş indirimin 20 Eylül 2022 Salı gününden itibaren geçerli olduğunu belirtti.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 25 EYLÜL 2022

  • İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.23 TL
  • İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.06 TL
  • İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL
  • İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.22 TL
  • İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.03 TL
  • İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

  • Ankara'da benzin litre fiyatı 19.34 TL
  • Ankara'da motorin litre fiyatı 23.15 TL
  • Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

  • İzmir'de benzin litre fiyatı 19.34 TL
  • İzmir'de motorin litre fiyatı 23.21 TL
  • İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bankalar listesi: Emekli promosyon başvurularında son günler! 2022 Hangi banka ne kadar maaş promosyonu veriyor?
MERAK EDİLENLER Emekli promosyon başvurularında son günler!
Ziraat Bankası emekli promosyonu kampanya başvurusunda son günler! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç lira?
MERAK EDİLENLER Ziraat Bankası emekli promosyonu için kritik hafta!
Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak ve maaşlara nasıl yansıyacak? Ocak 2023 Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaş tablosu
MERAK EDİLENLER Memur zammı ile maaşlar ne kadar olacak?
Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak ve maaşlara nasıl yansıyacak? Ocak emekli zammı ile en düşük, en yüksek emekli maaşı tablosu
MERAK EDİLENLER Emekli zammı ile maaşlar ne kadar olacak?
RAFLARDA! ŞOK aktüel ürünler listesi: 25 - 27 Eylül 2022 ŞOK katalog bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde?
MERAK EDİLENLER ŞOK aktüel kataloğu yayında!
Tarım Kredi Kooperatif İndirim Kataloğu: Onlarca ürün indirime girdi! 2022 Eylül güncel Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi güncellendi!
MERAK EDİLENLER Tarım Kredi Market'lerde indirim!
A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 29 Eylül 2022 A101 katalog Aldın Aldın ürünleri: Bu hafta A101 indirimli ürünler neler?
MERAK EDİLENLER A101 aktüel kataloğu yayınlandı!
EYT son dakika haberleri 24 Eylül 2022: Bakan Bilgin'den yeni açıklama: EYT formülleri ve koşulları neler, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak ve son durum ne?
MERAK EDİLENLER Bakan Bilgin'den yeni EYT açıklaması!
Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı 25 Eylül 2022: İhtiyaç sahiplerine 3 bin 340 TL ödeniyor! 25 Eylül 2022 evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
MERAK EDİLENLER İhtiyaç sahiplerine 3 bin 340 TL ödeniyor!
Benzin ve motorine indirim yolda! Petrol fiyatları 9 ayın dip seviyesinde! 25 Eylül 2022 Pazar motorin fiyatları, LPG ve benzin fiyatları kaç lira, indirim gelecek mi?
MERAK EDİLENLER Benzin ve motorine indirim bekleniyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.