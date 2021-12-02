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Benzin ve motorinde indirim! Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatları güncel

Akaryakıt fiyatlarındaki keskin yükselişin ardından Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorin ve benzine indirim geldiğini duyurdu. Vatandaşlar, indirimin ardından motorin ve benzinin litre fiyatının ne kadar olduğunu merak ediyor. Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatları güncel

Benzin ve motorinde indirim! Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatları güncel

Kurdaki yükselişe bağlı olarak 25 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresinde 1 lira 02 kuruş, motorinde 1 lira 06 kuruş, otogazda ise 65 kuruş zam gelmişti. EPGİS, 1 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarının 44 kuruş, 2 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarının da 58 kuruş azalacağını duyurdu.

BENZİNE VE MOTORİNE İNDİRİM

BENZİN LİTRE FİYATI NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzinin litre fiyatı 2 Aralık'tan itibaren başkent Ankara'da ortalama 9,74 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,16 lira oldu.

Benzinin litresi İstanbul'da 9,69 liradan 9,11 liraya, İzmir'de 9,76 liradan 9,18 liraya indi.

MOTORİN NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 9,83 liradan satılan motorinin litre fiyatı 9,39 lira oldu.

Motorinin litresi İstanbul'da 9,77 liradan 9,33 liraya, İzmir'de 9,85 liradan 9,41 liraya indi.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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