Benzin ve motorine indirim? 7 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişti. Benzine 1 lira 25 kuruş, motorin grubunda ise 1 lira 21 kuruş indirim geldi! Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne oldu? İşte, 7 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişti. Benzin ve motorine gelen 2 TL'yi aşkın indirim ile beraber güncel akaryakıt fiyatları, araç sahiplerinin yüzünü güldürdü. İşte, 7 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, motorin ve LPG fiyatları...
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM!
Benzine 1 lira 25 kuruş, motorin grubunda ise 1 lira 21 kuruş indirim geldi. Fiyat değişiklikleri pompaya yansıdı.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 40,05 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39,13 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19,41 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 40,13 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39,21 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 19,88 TL
ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 41,13 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 40,20 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 19,85 TL
İZMİR GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 41,42 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 40,52 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 19,47 TL
AKARYAKITTA TEK FİYAT DÖNEMİ 15 MAYIS İTİBARIYLA BAŞLADI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Kurul kararına göre, 15 Mayıs 2024 itibarıyla akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıt için fiyat farkı uygulanmayacak.
FARKLI AKARYAKIT, TEK FİYAT
Akaryakıt istasyonlarında "95 oktan benzin ve dizel, ultra force (ultra kuvvet), power (güçlü), fuelsave (yakıt tasarruflu), VMax, VPro" gibi ifadelerle farklı fiyatlarla ürün satışı yapılmayacak.
EPDK'den yapılan açıklamada, dağıtıcı lisansı sahiplerinin farklılaştırılmış akaryakıt satışına devam edebileceği ancak bu özelliklerin fiyatı değiştirmeyeceği belirtildi.