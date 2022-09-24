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Petrol fiyatları 9 ayın dip seviyesine indi: Benzin ve motorine indirim bekleniyor!

Motorin, LPG ve benzin fiyatları, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. ABD ham petrolü Ocak ayından itibaren ilk kez 80 doların altına gerilerken akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. İşte, 24 Eylül güncel akaryakıt fiyatları ile motorin, LPG ve benzin fiyatları...

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  • Benzin ve motorine indirim beklentisi: Petrol fiyatları 9 ayın dip seviyesine indi! Eylül 2022 motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar ve kaç TL?

    Güncel akaryakıt fiyatları ile motorin ve benzin fiyatları, brent petrol ve dolar kurunda gözlemlenen hareketliliğe paralel olarak indirim ve zam haberleriyle gündeme geliyor. Motorin fiyatlarına son olarak 20 Eylül itibarıyla 14 TL indirim uygulanmıştı. ABD'de talebin azalacağı beklentisi petrol fiyatlarındaki düşüşü destekledi. Yüksek enflasyon nedeniyle resesyon riskinin artması nedeniyle petrol fiyatları 25 Ocak'tan beri ilk kez 86 dolar seviyelerinde işlem gördü. Petrol piyasasında düşüş benzin fiyatları ve motorin fiyatlarına indirim beklentisi oluşmasına neden oldu. İşte, 24 Eylül güncel akaryakıt fiyatları ile motorin, LPG ve benzin fiyatları...
  • Benzin ve motorine indirim beklentisi: Petrol fiyatları 9 ayın dip seviyesine indi! Eylül 2022 motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar ve kaç TL?

    AKARYAKIT FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

    Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün, Fed faiz kararı sonrasında da faiz artışı sonrası faizlerin piyasada yaygın beklenti olan 75 baz puan yapılması petrol fiyatlarında etkili olmadı. Ancak ABD tarafından satılacağı bilgisi verilen 10 milyon varil petrolün satılması halinde yakın zamanda akaryakıt fiyatlarına yeniden indirim gelmesi bekleniyor.
  • Benzin ve motorine indirim beklentisi: Petrol fiyatları 9 ayın dip seviyesine indi! Eylül 2022 motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar ve kaç TL?

    MOTORİN FİYATLARINA DEV İNDİRİM!

    Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası motorinde indirim beklentisi oluşturdu. Sektör temsilcileri, motorine gelen 1.76 kuruş indirimin 20 Eylül 2022 Salı gününden itibaren geçerli olduğunu belirtti. 
  • Benzin ve motorine indirim beklentisi: Petrol fiyatları 9 ayın dip seviyesine indi! Eylül 2022 motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar ve kaç TL?

    MOTORİN İNDİRİMİ SONRASI AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Motorin fiyatlarına 1 lira 76 kuruş indirim gelmesinin ardından İstanbul'da 23,05 TL, Ankara'da 23,16 TL ve İzmir'de 23,19 TL oldu.
  • Benzin ve motorine indirim beklentisi: Petrol fiyatları 9 ayın dip seviyesine indi! Eylül 2022 motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar ve kaç TL?

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 24 EYLÜL 2022

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.23 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.06 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL
  • Benzin ve motorine indirim beklentisi: Petrol fiyatları 9 ayın dip seviyesine indi! Eylül 2022 motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar ve kaç TL?

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.22 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.03 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL
  • Benzin ve motorine indirim beklentisi: Petrol fiyatları 9 ayın dip seviyesine indi! Eylül 2022 motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar ve kaç TL?

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı 19.34 TL

    Ankara'da motorin litre fiyatı 23.15 TL

    Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL
  • Benzin ve motorine indirim beklentisi: Petrol fiyatları 9 ayın dip seviyesine indi! Eylül 2022 motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar ve kaç TL?

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    İzmir'de benzin litre fiyatı 19.34 TL

    İzmir'de motorin litre fiyatı 23.21 TL

    İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

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