Güncel akaryakıt fiyatları ile motorin ve benzin fiyatları, brent petrol ve dolar kurunda gözlemlenen hareketliliğe paralel olarak indirim ve zam haberleriyle gündeme geliyor. Motorin fiyatlarına son olarak 20 Eylül itibarıyla 14 TL indirim uygulanmıştı. ABD'de talebin azalacağı beklentisi petrol fiyatlarındaki düşüşü destekledi. Yüksek enflasyon nedeniyle resesyon riskinin artması nedeniyle petrol fiyatları 25 Ocak'tan beri ilk kez 86 dolar seviyelerinde işlem gördü. Petrol piyasasında düşüş benzin fiyatları ve motorin fiyatlarına indirim beklentisi oluşmasına neden oldu. İşte, 24 Eylül güncel akaryakıt fiyatları ile motorin, LPG ve benzin fiyatları...