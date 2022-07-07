Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz hafta üst üste akaryakıt indirimi yapılırken 2 Temmuz günü itibariyle benzine 2 lira 13 kuruş ve LPG'ye ise 1 lira 75 kuruş indirim uygulanmıştı. Piyasalarda güçlenen resesyon (durgunluk) endişeleriyle birlikte petrol fiyatları 11 Mayıs'tan bu yana ilk kez 100 doların altını görürken benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. İşte, 7 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları...