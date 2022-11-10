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Benzin ve motorine indirim gelecek mi? 10 Kasım güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

Brent petrol fiyatlarındaki geri çekilme, araç sahiplerinde indirim beklentisi oluştururken, güncel akaryakıt fiyatları birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Döviz fiyatlarındaki hareketlilik petrol fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. İşte 10 Kasım 2022 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

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  • Benzin ve motorine indirim gelir mi? 10 Kasım güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

    Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrolde yaşanan düşüş, indirim beklentisi yarattı. Araç sahipleri, "Benzin ve motorine indirim gelecek mi? LPG'ye zam yapılacak mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte 10 Kasım 2022 akaryakıt fiyatlarında son durum...
  • Benzin ve motorine indirim gelir mi? 10 Kasım güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

    SON ZAM NE ZAMAN GELMİŞTİ?

    31 Ekim'i 1 Kasım'a bağlayan gece benzin fiyatlarına 71 kuruş zam geldi. Akaryakıt zammı 1 Kasım Salı günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı. Son olarak 4 Kasım Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,31 TL'lik ve otogaz grubuna gelen 49 kuruşluk zam pompa fiyatına yansıdı.
  • Benzin ve motorine indirim gelir mi? 10 Kasım güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

    AKARYAKIT ZAMMI SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Akaryakıt zammının ardından benzin fiyatları İstanbul'da ortalama olarak 21,39, Ankara'da 21,53 ve İzmir'de 21 ,52 TL'ye yükseldi.
  • Benzin ve motorine indirim gelir mi? 10 Kasım güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 10 KASIM 2022

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22.70 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 26,37 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,54 TL
  • Benzin ve motorine indirim gelir mi? 10 Kasım güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22.69 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26,36 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,80 TL
  • Benzin ve motorine indirim gelir mi? 10 Kasım güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı 22.84 TL

    Ankara'da motorin litre fiyatı 26,47 TL

    Ankara'da LPG litre fiyatı 10.79 TL
  • Benzin ve motorine indirim gelir mi? 10 Kasım güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    İzmir'de benzin litre fiyatı 22.84 TL

    İzmir'de motorin litre fiyatı 26,51 TL

    İzmir'de LPG litre fiyatı 10,54 TL
  • Benzin ve motorine indirim gelir mi? 10 Kasım güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

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