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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Benzin ve motorine indirim yapıldı! 22 Şubat 2024 güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        Benzin ve motorine indirim yapıldı! İşte 22 Şubat güncel akaryakıt fiyatları

        Akaryakıta dair tüm haberler dikkatle takip ediliyor. Son gelişmelere göre; motorin ve benzinde indirim yapıldı. Benzinin litresinde 76 kuruş, motorinin litresinde ise 1 lira 10 kuruş indirime gidildi. İşte, 22 Şubat Perşembe günü İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 13:53 Güncelleme: 22.02.2024 - 13:53
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        1

        Araç sahiplerini sevindirecek bir haber geldi. Buna göre; benzin ve motorinde indirim yapıldı. Benzinin litresi 76 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 10 kuruş düştü. Yeni fiyatlandırmayla beraber, akaryakıt fiyatları da güncellendi. İşte, 22 Şubat Perşembe 2024 İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

        2

        BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM YAPILDI!

        Benzin ve motorin fiyatında 22 Şubat Perşembe yani bugünden itibaren geçerli olmak üzere indirime gidildi. Buna göre benzinin litre fiyatı 76 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 1 lira 10 kuruş düştü. İndirimli fiyatlar bugün itibarıyla pompa fiyatına yansıdı.

        3

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 40,37 TL

        İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 41,92 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,41 TL

        4

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 40,45 TL

        İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 41,99 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,15 TL

        5

        ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 41,16 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 42,75 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 20,59 TL

        6

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İzmir benzin litre fiyatı: 41,39 TL

        İzmir motorin litre fiyatı: 42,98 TL

        İzmir LPG litre fiyatı: 20,62 TL

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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