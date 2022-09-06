Güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor. Son dakika gelişmesine göre 6 Eylül tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine zam LPG'ye ise indirim yapıldı. Araç sahipleri üst üste yapılan indirim ve zam haberleri sonrasında güncel rakamları araştırıyor. Peki 6 Eylül benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 6 Eylül 2022 Salı İstanbul, Ankara ve İzmir güncel benzin, motorin fiyatları...