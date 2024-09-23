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        Haberler Bilgi Ekonomi Benzin zammı yolda! Benzine zam var mı, benzine kaç ne kadar zam gelecek, ne zamandan itibaren geçerli olacak?

        Benzine zam geliyor! Zam öncesi güncel akaryakıt fiyatları ne durumda?

        Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan yükselme, Türkiye için benzin zammını tetikledi. Buna göre; benzine 1 lira 40 kuruş zam bekleniyor. Peki, zam öncesi güncel fiyatlar ne durumda? İşte, 23 Eylül 2024 İstanbul, İzmir, Ankara benzin, motorin ve LPG litre fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 08:42 Güncelleme: 23.09.2024 - 08:42
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        1

        Dünya çapında benzin fiyatları yükseliyor. 21 Eylül Cumartesi günü küresel piyasalardaki pozitif havanın etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı, haftayı yüzde 3,2 artışla 74 dolardan tamamladı. Tüm bu gelişmeler beraberinde benzin zammını da tetikledi. Buna göre, benzine 1 lira 40 kuruş zam bekleniyor. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte, 23 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG litre fiyatı...

        2

        BENZİNE ZAM GELİYOR!

        Benzin fiyatlarına 24 Eylül Salı gününden geçerli olmak üzere benzine 1,40 TL fiyat artışı bekleniyor.

        3

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41,54 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,74 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24,05 TL

        4

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41,42 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,67 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,55 TL

        5

        ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 41,89 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 42,19 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 24,99 TL

        6

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 42,33 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 42,70 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 24,61 TL

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