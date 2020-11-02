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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS)'ten yapılan açıklamada "3/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 16, motorinde 12 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." denildi

Ankara'da ortalama 6,19 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,07 lira olacak. Motorinin litresi; İstanbul'da 6,14 liradan 6,02 liraya, İzmir'de 6,22 liradan 6,10 liraya inecek.

Ankara'da ortalama 6,79 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,63 lira olacak. Benzinin litresi; İstanbul'da 6,74 liradan 6,58 liraya, İzmir'de 6,81 liradan 6,65 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.