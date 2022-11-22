Petrol fiyatlarındaki düşüş sürüyor. Brent petrol fiyatı 90 doların altına gerilerken, yaşanan bu gelişme akaryakıt fiyatlarına olumlu bir şekilde yansıyor. Son olarak 19 Kasım'da benzine 75 kuruşluk bir indirim yapılmıştı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 23 Kasım Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine bir indirim daha geliyor. Peki 22 Kasım benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...