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Benzinde bir indirim daha! 22 Kasım güncel akaryakıt fiyatları!

Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve döviz kurundaki dalgalı seyir akaryakıt fiyatlarını olumlu yönde etkiliyor. Yaşanan bu gelişmelerinin ardından benzine iki haftada üçüncü indirim geliyor. İşte 22 Kasım Salı benzin, motorin, LPG güncel akaryakıt fiyatları...

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  • Benzinde bir indirim daha! 22 Kasım güncel akaryakıt fiyatları! 22 Kasım benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar?

    Petrol fiyatlarındaki düşüş sürüyor. Brent petrol fiyatı 90 doların altına gerilerken, yaşanan bu gelişme akaryakıt fiyatlarına olumlu bir şekilde yansıyor. Son olarak 19 Kasım'da benzine 75 kuruşluk bir indirim yapılmıştı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 23 Kasım Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine bir indirim daha geliyor. Peki 22 Kasım benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...
  • Benzinde bir indirim daha! 22 Kasım güncel akaryakıt fiyatları! 22 Kasım benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar?

    BENZİNDE YENİ İNDİRİM!

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 23 Kasım Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1,16 TL indirim yapılması bekleniyor. 
  • Benzinde bir indirim daha! 22 Kasım güncel akaryakıt fiyatları! 22 Kasım benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar?

    SON OLARAK YAPILAN İNDİRİMLER

    19 Kasım 2022 Cumartesi gününden itibaren benzine 75 kuruşluk indirim yapıldı. Benzin fiyatlarına, 17 Kasım Perşembe gününden geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim gelmişti.
  • Benzinde bir indirim daha! 22 Kasım güncel akaryakıt fiyatları! 22 Kasım benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar?

    MOTORİN FİYATLARINA DA İNDİRİM GELDİ

    15 Kasım 2022 Salı gününden geçerli olmak üzere Motorin (mazot) grubunda 1,56 TL'lik indirim yapıldı.
  • Benzinde bir indirim daha! 22 Kasım güncel akaryakıt fiyatları! 22 Kasım benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar?

    AKARYAKIT FİYATLARI KASIM AYINA ZAMLA BAŞLAMIŞTI

    31 Ekim'i 1 Kasım'a bağlayan gece benzin fiyatlarına 71 kuruş zam gelmişti. Akaryakıt zammı 1 Kasım Salı günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı.

    4 Kasım Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,31 TL'lik ve otogaz grubuna gelen 49 kuruşluk zam pompa fiyatına yansıdı. 

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre son olarak 1,56 TL’lik indirim ile litresi 24,79 TL’ye gerileyen motorin fiyatlarında bu hafta fiyat değişimi beklenmiyor.
  • Benzinde bir indirim daha! 22 Kasım güncel akaryakıt fiyatları! 22 Kasım benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar?

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 22 KASIM 2022

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21.20 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,79 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,46 TL
  • Benzinde bir indirim daha! 22 Kasım güncel akaryakıt fiyatları! 22 Kasım benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar?

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21.17 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24,78 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,82 TL
  • Benzinde bir indirim daha! 22 Kasım güncel akaryakıt fiyatları! 22 Kasım benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar?

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı 21.32 TL

    Ankara'da motorin litre fiyatı 24,89 TL

    Ankara'da LPG litre fiyatı 10.78 TL
  • Benzinde bir indirim daha! 22 Kasım güncel akaryakıt fiyatları! 22 Kasım benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar?

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    İzmir'de benzin litre fiyatı 21.31 TL

    İzmir'de motorin litre fiyatı 24,93 TL

    İzmir'de LPG litre fiyatı 10,49 TL

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