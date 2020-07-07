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Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi. Artış pompa satış fiyatlarına yansıtılacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada; "08/07/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 10 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi

Ankara'da ortalama 6,34 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,44 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,28 liradan 6,38 liraya, İzmir'de 6,36 liradan 6,46 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.